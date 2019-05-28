В Совбезе Украины заявили о пропаже из комнаты совещаний серверов с секретной информацией

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретной информацией.

"Это ситуационная комната администрации президента, так сейчас она выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно иначе, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Все было снято во время смены власти, вот такая получилась цивилизованная передача власти на Украине", - сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Данилюк добавил, что во время совещаний зачастую использовалась секретная информация, которая хранилась на вывезенных из здания серверах. По его словам, они находились в отдельной комнате. "Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация?" - спросил он.

Бывший пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на средства бывшего главы государства и возвращена арендодателю. "Никакой конфиденциальной информации на серверах не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только онлайн", - написал он в Facebook.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.