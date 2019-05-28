Зеленский не будет просить Раду текущего созыва об отставке генпрокурора

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не подает представления в Раду об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко из-за отсутствия поддержки данного решения среди депутатов. Об этом заявил во вторник глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше <...> Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками - я не думаю, что это будет правильно", - сказал он в эфире "112 Украина".

Разумков напомнил, что законопроекты Зеленского об изменениях в избирательное законодательство Украины большинством депутатов были отвергнуты, несмотря на достигнутые в ходе переговоров с президентом договоренности.

В понедельник генеральный прокурор Украины заявил, что не покинет свою должность до формирования нового парламента. Он уточнил, что готов покинуть должность "после того, как новый парламент сформирует новые органы власти", и "это дело будет в новых надежных руках".

Президент Украины, выступая 20 мая в зале Верховной рады после церемонии инаугурации, призвал уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака. Сделать это, по мнению нового главы государства, необходимо в течение двух месяцев.