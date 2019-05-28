Меркель: лидеры ЕС намерены до июньского саммита определиться с вопросом нового главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Лидеры стран - членов Евросоюза намерены до следующего саммита сообщества, который пройдет 20-21 июня, определиться с вопросом преемника Жан-Клода Юнкера на посту председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявила во вторник на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам неформального саммита ЕС.

"Мы сказали, что для нас важно доказать работоспособность, и поэтому мы хотим до июньского саммита, который намечен на 20-21 июня, по возможности найти решение и представить наше предложение по посту председателя ЕК", - сказала она. "Ведь именно это наша задача как Европейского совета", - заметила Меркель, напомнив, что затем Европарламент "должен подтвердить это предложение".

"[Председатель Европейского совета] Дональд Туск получил от нас поручение консультироваться с Европарламентом, а также с членами Европейского совета", - сказала канцлер. Она призвала все стороны в Брюсселе "быть толерантными и готовыми к компромиссу". По ее словам, не следует принимать решения, которые позже могут осложнить работу, в частности, принятие бюджета сообщества.

Меркель также выразила мнение, что лидеры ЕС провели во вторник в Брюсселе "хорошие, очень взвешенные и гармоничные дискуссии". Тем не менее она признала разногласия по вопросу преемника Юнкера на посту главы ЕК. "Мы были едины во мнении, что сегодня пока не сможем принять решение", - подчеркнула канцлер.

Ранее Меркель неоднократно выступала в поддержку кандидата на пост председателя ЕК от христианско-демократической Европейской народной партии немца Манфреда Вебера. Однако, по некоторым данным, последний категорически не устраивает президента Франции Эмманюэля Макрона.