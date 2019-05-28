Глава парламента Грузии не советует пускать Саакашвили во власть на Украине

ТБИЛИСИ, 28 мая. /ТАСС/. Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает экс-президента и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили авантюристом и советует украинским властям не назначать его на какую-либо должность. Об этом спикер парламента заявил во вторник в интервью грузинской телекомпании Maestro .

"Украина - страна, которая исторически является другом Грузии. Соответственно, это [возвращение Саакашвили] не должно повлиять на отношения стран, однако я ни в коем случае не посоветовал бы украинским друзьям принять подобное решение [назначить Саакашвили на должность]. Для нас это не проблема. Мы знаем, чем закончилось принятие подобного решения в предыдущем случае, что стало результатом этого, и сейчас итог будет таким же, так как речь идет о назначении авантюриста на какую-то должность", - сказал Кобахидзе.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о лишении гражданства Саакашвили. После издания указа сам Саакашвили заявил, что в среду во второй половине дня вернется в Киев. Он пообещал, что на Украине будет поддерживать реформы Зеленского, а не реализовывать свои личные политические амбиции.