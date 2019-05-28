ЕС призвал Белград и Приштину к сдержанности в связи с инцидентом в Косове

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Евросоюз призвал Белград и Приштину к сдержанности в связи с вторжением косовского спецназа в сербские анклавы на севере края, в ходе которого пострадал гражданин РФ, являющийся сотрудником ООН. Об этом журналистам заявил во вторник представитель внешнеполитической службы ЕС.

"Мы поддерживаем связь с руководством в Приштине и Белграде и призываем к максимальной сдержанности", - сказал он.

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты Косова и Метохии, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Сербский президент сообщил, что во время задержания россиянин был избит. По данным Миссии ООН, Краснощеков находится в больнице.

Посольство России в Сербии решительно осудило вторжение косовских силовиков на север Косова и Метохии, а также потребовало немедленного освобождения Краснощекова.