Меркель назвала вздором новости о недовольстве лидером Христианско-демократического союза

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала глупостью сообщения о ее разочаровании новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом глава правительства ФРГ заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам неформального саммита ЕС.

"Сегодня были сообщения, тут я могу только лишь сказать: "Вздор", - заявила Меркель на просьбу прокомментировать соответствующую информацию. "Я за многие годы своей политической деятельности не занималась "вздором", поэтому не хочу это дальше комментировать", - добавила она.

Ранее во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Меркель разочарована Крамп-Карренбауэр и считает, что последняя не подходит на должность канцлера. По данным агентства, к таким выводам глава правительства пришла после того, как консервативный блок ХДС/ХСС показал крайне низкие результаты на выборах в минувшее воскресенье. Согласно предварительным результатам, блок набрал около 28% голосов на выборах в Европарламент, что на семь процентных пунктов ниже, чем результаты 2014 года.

Политическая формация показала самые низкие результаты за историю своего участия в общефедеральных выборах.

Как указали источники агентства, низкий рейтинг ХДС при руководстве Крамп-Карренбауэр укрепил решимость Меркель в том, что она должна оставаться на посту канцлера весь легислатурный период до 2021 года.