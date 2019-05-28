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Польша выступила за учет интересов всех регионов Европы при назначении на важные посты ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что эти посты должны занимать люди с политическим опытом в деле поиска компромиссов

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Польша стоит на позиции, что в процессе назначения чиновников на ведущие посты в Евросоюзе, необходимо учитывать интересы всех регионов Европы. Об этом заявил журналистам во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам неформального саммита ЕС.

"Мы подчеркивали необходимость создания взвешенного пакета: маленькие страны и большие, страны Северной, Южной, Центральной Европы, представительство стран, как иногда говорят, новой Европы, у которой другие экономические, бюджетные проблемы, существует необходимость создания инфраструктуры", - указал глава польского правительства.

"Мы согласились, что это должны быть люди с политическим опытом в деле поиска компромиссов и не настроенные против какого-либо государства", - сказал он, подчеркнув, что никакие конкретные имена пока не звучали. "Мы говорили о ценностях, которыми они [кандидаты] должны обладать", - добавил Моравецкий.

Теги
ПольшаМоравецкий, Матеуш
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