Reuters: соавтор "досье" на Трампа не поможет выяснить подоплеку расследования Мюллера

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Соавтор так называемого досье на президента США Дональда Трампа, бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил не будет давать показаний американскому прокурору Джону Дарему, который был назначен для проведения проверки расследований против главы Белого дома. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, ссылаясь на источник.

По словам источника, близкого к основанной Стилом компании Orbis Business Intelligence, Стил не намерен отвечать на вопросы Дарема, если таковые возникнут, однако мог бы выступить в качестве свидетеля в параллельной проверке, которую проводит генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц. Уже в ближайшее время Хоровиц должен представить свои выводы по поводу законности выдачи специального ордера, дающего право осуществлять наблюдение за Картером Пейджем, который в то время являлся советником предвыборного штаба Трампа. Ордер был выдан на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой после того, как в ФБР ознакомились с "досье" Стила.

В минувший четверг глава Белого дома принял решение наделить министра юстиции правом рассекретить данные об обстоятельствах начала расследований американских спецслужб в его отношении во время избирательной кампании 2016 года, а также электронных слежек за его избирательной кампанией. Глава государства также приказал американским спецслужбам сотрудничать с главой минюста, который проводит проверку того, насколько оправданным было инициирование ФБР контрразведывательных расследований в отношении Трампа, а также слежки за его избирательным штабом.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Президент неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Скандальное досье

Стил был нанят для написания "досье" вашингтонской фирмой Fusion GPS, чью деятельность финансировала Демократическая партия США и штаб ее кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Сбор материалов о Трампе изначально организовали республиканцы из-за недовольства тем, что он решил вступить в борьбу за пост президента от их партии. Когда стало понятно, что Трамп оказался наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансировать сбор компромата, но инициативу перехватили демократы. Как на прошлой неделе сообщила газета The Times, вскоре после победы Трампа на выборах Стил ознакомил с "досье" руководителей британских разведслужб.

В "досье" утверждалось, что Москва обладает информацией, выставляющей Трампа в неприглядном свете. Сам республиканец назвал "досье" фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не заслуживают внимания.