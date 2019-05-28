МИД Колумбии внимательно следит за переговорами в Осло по венесуэльскому кризису

БОГОТА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Колумбии внимательно следят за ходом переговорного процесса между правительством Венесуэлы и оппозицией, который проходит в столице Норвегии. Об этом во вторник заявил глава колумбийского МИД Карлос Ольмес Трухильо во время пресс-конференции.

"Мы очень внимательно следим за переговорами, которые проходят в Осло", - сказал он. По его словам, колумбийские власти не обладают конкретной информацией о содержании переговоров. Глава внешнеполитического ведомства вновь подчеркнул, что "Колумбия выступает за скорейшее разрешение кризиса, чтобы венесуэльский народ вновь обрел свободу и демократию".

Ранее Agence France-Presse сообщило, что представители правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и венесуэльской оппозиции проводят новый раунд переговоров в Осло.

Лидер Венесуэлы заявил в понедельник, что его правительство готово обсудить с представителями оппозиции любые темы для урегулирования кризиса в стране. Мадуро сообщил, что в настоящее время в Норвегии находится делегация правительства Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом, главой МИД Хорхе Арреасой и губернатором штата Миранда Эктором Родригесом.