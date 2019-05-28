Парламент Латвии проведет выборы президента республики

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Депутаты Сейма (парламента) Латвии проведут в среду выборы президента республики. На должность главы государства претендуют три кандидата - судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс.

Партии правящей коалиции договорились выдвинуть единого кандидата на пост президента - им стал Эгилс Левитс. После этого Крестьянский союз Латвии, входящий в оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян, выдвинул на этот пост Янсонса, а так называемая внутренняя оппозиция коалиционной партии "Кому принадлежит государство" - своего однопартийца Шмитса.

Фаворитом президентской гонки считается Левитс, который может получить 55 голосов депутатов. Поддержку его кандидатуре ранее выразили входящие в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии", Новая консервативная партия, объединение "Для развития / За!", партия "Новое Единство" и ядро партии "Кому принадлежит государство".

В соответствии с конституцией Латвии, президента выбирают не все граждане, а только депутаты Сейма. И если ранее голосование парламентариев было тайным, то согласно вступившим 1 января в силу поправкам к закону об избрании главы государства, голосование депутатов стало открытым. Чтобы стать главой государства на последующие четыре года, кандидату нужно заручиться поддержкой не менее 51 парламентария из 100.

Глава государства выполняет представительские функции, вся полнота исполнительной власти принадлежит правительству, а законодательной - парламенту. Один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков (в общей сложности - восемь лет).

Срок полномочий нынешнего главы государства Раймондса Вейониса, ставшего президентом в 2015 году, истекает в июле. Ранее он заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.