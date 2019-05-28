Reuters: США рассматривают возможность приостановки обучения турецких пилотов на F-35

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Власти США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением Анкары приобрести у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщило в среду со ссылкой на источники агентство Reuters .

В середине мая министр ВВС США Хезер Уилсон заявляла, что Соединенные Штаты продолжают тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк (штат Аризона). Однако, по ее словам, в Вашингтоне сомневаются, что смогут передать F-35 стране, "имеющей [комплекс] С-400, который был создан для того, чтобы пытаться наносить поражение" этим и подобным им самолетам.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.