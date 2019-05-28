Премьер Нидерландов: решение по председателю ЕК примут в рамках "пакетной сделки"

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Решение относительно нового председателя Еврокомиссии (ЕК) не принято, однако лидерам стран ЕС удалось достичь небольшого прогресса в переговорах по данному вопросу. Об этом заявил во вторник вечером премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе.

"Да, небольшой", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов относительно достигнутого прогресса. "Решения пока не приняты", - подчеркнул глава голландского правительства.

Однако, добавил Рютте, была достигнута договоренность, что председатель Европейского совета Дональд Туск проведет консультации по "пакетной сделке" по руководящим должностям в ЕС: председателя ЕК, председателя Евросовета и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Должность руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в сделку не входит", - отметил премьер. По его словам, это разумно, поскольку выбор главы ЕЦБ "является отдельной процедурой, в которой играют роль министры финансов и в которой уделяется больше внимание содержанию, чем на других постах".