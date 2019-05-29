Гонконгский магнат Джозеф Лау отозвал иск, оспаривающий закон об экстрадиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 мая. /ТАСС/. Гонконгский магнат недвижимости Джозеф Лау отказался от попыток препятствовать процессу принятия местными властями закона об экстрадиции, вызвавшего много споров в обществе. Бизнесмен заявил о решении отозвать свой соответствующий иск и больше не оспаривать инициативу в Верховном суде, сообщили в среду его юристы.

"Господин Лау любит свою страну и Гонконг и всегда поддерживал правительство в делах управления этим Специальным административным районом КНР в соответствии с законом. Его действия не были направлены против властей", - подчеркивается в распространенном заявлении.

Адвокаты миллиардера также отметили, что их клиент "глубоко опечален разногласиями, возникшими в обществе" по поводу принятия закона, и отказывается от своей судебной тяжбы в надежде, что это уменьшит такие споры.

Джозеф Лау подал иск в суд 1 апреля и нанял команду лучших юристов. Магнат опасается, что в случае вступления в силу закона об экстрадиции он будет подлежать выдаче в Макао, где местный суд приговорил его в 2014 году к пяти с лишним годам тюрьмы по обвинению в коррупции и подкупе должностных лиц.

О законе

Гонконг, наделенный высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы", не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Но в настоящий момент местная администрация готовится наладить сотрудничество в этой сфере, при котором каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Нововведение позволит выдавать по запросу китайских органов на материк лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Против этого выступает местная оппозиция, обеспокоенная усилением контроля Пекина над внутренними делами Гонконга. Она опасается, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.

Идея принятия закона вызвала бурные споры в гонконгском обществе и спровоцировало акции протеста.