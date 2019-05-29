Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета в среду.

"Учитывая его исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Токаев.

По его словам, благодаря политической прозорливости, стратегическому видению первого президента Казахстана идея евразийской интеграции стала реальностью, которая заметно переформатировала экономический и геополитический ландшафт континента. "От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннюю признательность лично президенту Российской Федерации за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку", - подчеркнул Токаев.