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СМИ: премьер Индии рассчитывает провести переговоры с Путиным и Си Цзиньпином в Бишкеке

В столице Киргизии 13-14 июня состоится саммит ШОС

ТАСС, 29 мая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне. Об этом в среду сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники.

Издание также отмечает, что, по информации его источников, встреча Моди с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, о возможности которой ранее сообщал ряд СМИ, пока не планируется.

Президент Индии Рам Натх Ковинд приведет к присяге вновь назначенного премьер-министра Нарендру Моди в четверг, 30 мая. Таким образом, это будут первые встречи Моди с мировыми лидерами после того, как он стал премьером Индии второй раз подряд.

Саммит ШОС состоится 13-14 июня в столице Киргизии. В состав организации входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В новость были внесены изменения (09:33 мск) - добавлены подробности

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Путин, Владимир ВладимировичКазахстанКиргизияУзбекистанИндияПакистанРоссияКитайСи ЦзиньпинМоди, Нарендра
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