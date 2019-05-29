В Польше заявили, что переговоры об увеличении военного присутствия США близки к финалу

ВАРШАВА, 29 мая. /ТАСС/. Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении американского военного присутствия в Польше. Об этом заявил в среду в программе Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.

По его словам, решение о том, чтобы увеличить присутствие войск США в Польше, уже есть. "Мы сейчас обсуждаем с Пентагоном, когда это произойдет и в каком объеме. Эти переговоры приближаются к финалу", - сказал Блащак.

Как указал министр, во время предстоящего в июне визита президента Польши Анджея Дуды в США "дойдет до завершения как минимум первого этапа процесса, связанного с усилением военного присутствия США в Польше".

Польша и США обсуждают увеличение американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить $1,5 - 2 млрд на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.

В последнее время в СМИ стала появляться неофициальная информация о том, что речь о размещении в Польше военной базы в ее классическом понимании не идет. Рассматривается скорее вариант усиления присутствия за счет отправки в республику большего числа военнослужащих, увеличения числа совместных учений, а также возможного создания военных складов на территории страны.

Официальных данных о том, как будет происходить расширение военной поддержки США для Польши, пока нет. В Варшаве надеются на то, что эти детали американский президент Дональд Трамп обнародует во время визита в республику 1 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В администрации США о таком визите пока не сообщали.

Закупка истребителей F-35

Министр обороны Польши также заявил, что переговоры Варшавы и Вашингтона по поводу приобретения новых истребителей F-35 могут занять несколько лет.

По его словам, эту тему польская сторона уже обсуждала с американской администрацией и производителем Lockheed Martin. "Это [переговоры] займет несколько лет, - сказал министр. - Но мы находимся на хорошем пути, чтобы сделать этот срок как можно меньше".

По словам Блащака, самолеты будут закуплены на основании соглашения с правительством США. "Будет обозначена максимальная цена, а потом мы приступим к переговорам", - указал глава польского оборонного ведомства.

Ранее Минобороны Польши сообщало о планах приобрести до 2026 года 32 многоцелевых самолета пятого поколения. Этот проект входит в План технической модернизации Вооруженных сил республики.

На вооружении польских ВВС на данный момент остаются 27 МиГ-29, от использования которых власти страны хотят постепенно отказаться. У республики также есть 48 истребителей F-16 и 18 Cу-22. С приобретением истребителя пятого поколения Польша рассчитывает сделать свою военную авиацию более современной и готовой к отражению разного рода угроз.