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ПМЭФ-2019
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Си Цзиньпин нанесет визит в Россию и примет участие в ПМЭФ

Визит председателя Китая продлится с 5 по 7 июня

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в Россию с 5 по 7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня", - указал он.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинПМЭФ-2019
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