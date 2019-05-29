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Обострение обстановки в Косове

СМИ: сербы собираются на протестную акцию

По данным РТС, обстановка на севере Косова остается спокойной

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Обстановка в сербских муниципалитетах на севере автономного сербского края Косово и Метохия на протяжении ночи и утра среды оставалась спокойной. Как сообщает национальное телевидение Сербии РТС, в полдень по местному времени (13:00 мск) здесь начнется протестная акция косовских сербов.

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"Прежде всего хотим показать единство, мы хотим мира и хотим показать Приштине и международному сообществу сколько нас, и что мы не испугались жестких акций со стороны специальных сил косовской полиции. Мы останемся здесь, будем защищать свои семьи и свои дома", - заявил в эфире телеканала лидер партии "Сербский список" Горан Ракич.

Ракич сообщил, что в ходе вчерашних акций косовской полиции были задержаны три женщины. Их судьба остается неизвестной. Для своевременного реагирования на ситуацию в Косовска-Митровице действует кризисный штаб, занимающийся постоянным мониторингом действий Приштины, сообщил политик.

По его словам, "Сербский список" требует от Приштины освобождения незаконно задержанных мирных граждан и указывает на несоразмерное применение силы и нарушение процедур при задержании сотрудниками полиции.

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