Саакашвили обещает "осторожно" возвращаться в украинскую политику

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской гособладминистрации Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, обещает "осторожно" возвращаться в политику. Об этом он сказал в среду в эфире украинского телеканала "1+1".

"Я скучал по Украине, в первую очередь хочу встретиться с друзьями, а с возвращением в политику буду осторожным, - отметил он. - Что-то будет, но чтобы я так, с первых минут, был частью какого-то местного политического процесса <...> Я буду очень осторожен, пока туда еще раз не попаду", - добавил Саакашвили.

На вопрос, есть ли у него желание стать премьер-министром, Саакашвили напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал ему стать премьером и трижды он отказывался. "Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя в этой должности", - добавил Саакашвили.

Он также заявил, что не боится возвращаться на Украину, где против него возбуждено уголовное дело. "Не боюсь, - сказал Саакашвили, отвечая на заданный вопрос. - Два дня назад прокурор [Константин] Кулик рассказал подробно, как фальсифицировали это дело, как президент Порошенко лично руководил этим <...> Я думаю, что новый прокурор посмотрит на все эти дела и все на этом закончится".

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о лишении гражданства Саакашвили. После издания указа сам Саакашвили заявил, что в среду во второй половине дня вернется в Киев. Он пообещал, что на Украине будет поддерживать реформы Зеленского, а не реализовывать свои личные политические амбиции.