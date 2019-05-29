Нил Ушаков официально ушел с должности мэра Риги

"Последнее селфи в кресле мэра Риги. Выборы в Европарламент прошли и сегодня я ухожу с должности, на которой, благодаря поддержке рижан и команды, проработал десять лет. Спасибо вам!" - написал он в среду на своей странице в Facebook, опубликовав также свою фотографию в кресле градоначальника.

"Наша команда в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые мы начали еще в 2009 году. И еще - в суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным", - добавил он.

Как сообщает местное информагентство LETA, официальная отставка Ушакова с поста мэра Риги - это юридический шаг, чтобы можно было выбрать нового градоначальника. На данный момент временно исполняет обязанности мэра Риги Олег Буров от партии "Честь служить Риге". Правление этой политической силы в среду договорилось выдвинуть на должность мэра Риги кандидатуру депутата самоуправления Дайниса Турлайса. "Согласие" обещало поддержать его кандидатуру.