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Нил Ушаков официально ушел с должности мэра Риги

Он сообщил, что намерен в суде доказать, что его "отстранение от должности было противоправным"
Нил Ушаков Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Нил Ушаков
© Александр Рюмин/ТАСС

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Лидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков, избранный по итогам выборов в Европейский парламент, сообщил, что официально подал в отставку с должности мэра Риги.

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"Последнее селфи в кресле мэра Риги. Выборы в Европарламент прошли и сегодня я ухожу с должности, на которой, благодаря поддержке рижан и команды, проработал десять лет. Спасибо вам!" - написал он в среду на своей странице в Facebook, опубликовав также свою фотографию в кресле градоначальника.

"Наша команда в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые мы начали еще в 2009 году. И еще - в суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным", - добавил он.

Как сообщает местное информагентство LETA, официальная отставка Ушакова с поста мэра Риги - это юридический шаг, чтобы можно было выбрать нового градоначальника. На данный момент временно исполняет обязанности мэра Риги Олег Буров от партии "Честь служить Риге". Правление этой политической силы в среду договорилось выдвинуть на должность мэра Риги кандидатуру депутата самоуправления Дайниса Турлайса. "Согласие" обещало поддержать его кандидатуру.

Теги
ЛатвияУшаков, Нил
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