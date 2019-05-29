В Раду поступил законопроект о расследовании госизмены со стороны президента Украины

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Алексей Гончаренко зарегистрировал законопроект о создании особой комиссии, задачей которой станет расследование фактов государственной измены со стороны президента страны. Об этом в среду сообщили в секретариате украинского парламента.

"В секретариате зарегистрирован проект закона о специальной временной следственной комиссии парламента для проведения расследований совершенной президентом государственной измены или другого преступления", - уточнили в Раде. Пояснительная записка к данному документу пока не опубликована.

"Отдал на регистрацию закон про импичмент президента, - позже написал парламентарий на странице в Facebook. - Владимир Зеленский заявлял, что одним из первых законопроектов в Раде появится его президентский законопроект об импичменте. Ну что же, видно, не успевает".

Далее он подверг критике кадровую политику нового главы государства. "Слышал, что сторонники Зеленского обижаются, что прошлая власть постоянно критикует "слугу народа" и не хочет вести конструктивный диалог. Ну вот смотрите, не критикую и конструктивно вношу законопроект, который обещал внести Зеленский", - добавил парламентарий.

Обвинения в адрес бывших президентов Украины в госизмене носят в стране регулярный характер. Государственное бюро расследований Украины 21 мая возбудило уголовное дело по факту возможной государственной измены в отношении пятого президента Петра Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе. Оболонский суд Киева 24 января приговорил четвертого президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы, сочтя доказанной его вину в государственной измене.