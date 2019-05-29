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Лидер Приднестровья выразил признательность российским военным за мир на Днестре

По мнению Вадима Красносельского, трехсторонний механизм миротворческой операции за 27 лет своего существования доказал свою эффективность

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отметил ключевую роль российских миротворцев в поддержании мира на берегах Днестра. Об этом он написал в поздравлении, приуроченном к Международному дню миротворца.

"Народ Приднестровской Молдавской Республики чрезвычайно высоко ценит миротворческую миссию Российской Федерации на берегах Днестра. В июле 1992 года с вводом миротворцев России закончилась война, развязанная руководством Республики Молдова. На землю Приднестровья пришел долгожданный мир", - цитирует в среду текст поздравления пресс-служба лидера Тирасполя. В нем отмечено, что трехсторонний механизм миротворческой операции за 27 лет своего существования убедительно доказал свою эффективность - за все это время здесь не было боевых потерь и жертв среди мирного населения.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

В Приднестровье также расквартирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около тысячи солдат и офицеров. Они задействованы в миротворческой операции и охраняют военные склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Правительство Молдавии требует вывоза ОГРВ и замены российских миротворцев на миссию гражданских наблюдателей.

Эту позицию правительства критикует президент Молдавии Игорь Додон. Он считает, что говорить о выводе российских миротворцев можно только после полного урегулирования конфликта. В настоящее время ОГРВ и российские миротворцы в Приднестровье фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.

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УкраинаРоссияМолдавияДодон, Игорь
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