{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС

В отчете, который представил еврокомиссар Йоханнес Хан, говорится, что обе страны достигли значительного прогресса в реализации демократических реформ

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в состав Евросоюза. Об этом заявил в среду еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан, выступая в Европарламенте.

"Еврокомиссия рекомендует открыть сейчас переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией", - сказал он.

Хан представил в ЕП отчет о расширении ЕС, в котором отметил, что и Албания, и Северная Македония достигли значительного прогресса в реализации демократических реформ, в связи с чем готовы к началу переговоров о членстве в сообществе. Теперь, как ожидается, Совет ЕС на основании рекомендации ЕК в июне официально объявит о решении запустить переговоры с этими двумя странами о вступлении в состав Евросоюза.

Теги
АлбанияСеверная Македония
Лидер Приднестровья выразил признательность российским военным за мир на Днестре
По мнению Вадима Красносельского, трехсторонний механизм миротворческой операции за 27 лет своего существования доказал свою эффективность
Читать полностью