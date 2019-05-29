Парламент Латвии избрал нового президента страны

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в среду с первой попытки избрал нового президента республики - им стал судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс. Его кандидатуру в ходе открытого голосования поддержал 61 депутат.

Всего на должность главы государства претендовали три кандидата - Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс. Для избрания на президентский пост одному из них нужно было заручиться поддержкой не менее 51 парламентария из 100.

Кандидатуру Левитса, который являлся фаворитом президентской гонки, выдвинули партии правящей коалиции Латвии. В ходе голосования его поддержали депутаты от входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии", Новой консервативной партии, объединения "Для развития/За!", партии "Новое Единство" и ядра партии "Кому принадлежит государство".

Левитс был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма, министром юстиции республики и судьей Европейского суда по правам человека. Он был одним из авторов концепции Декларации о восстановлении независимости Латвии 4 мая 1990 года, а также является автором принятой в 2014 году преамбулы к конституции Латвии. В 2015 году Левитс уже баллотировался на пост главы государства, но в президентской гонке уступил Раймондсу Вейонису, который был избран на эту должность.

В соответствии с конституцией Латвии, президента выбирают не все граждане, а только депутаты Сейма прямым открытым голосованием. Глава государства выполняет представительские функции, вся полнота исполнительной власти принадлежит правительству, а законодательной - парламенту. Один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков (в общей сложности - восемь лет).

Срок полномочий нынешнего главы государства Раймондса Вейониса, ставшего президентом в 2015 году, истекает в июле.

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