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Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что поездка Зеленского в Донбасс подтвердила размещение ВСУ в жилых домах

Офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко отметил, что с приходом к власти нового президента ситуация у линии соприкосновения лучше не становится

ЛУГАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Станицу Луганскую подтвердила информацию о размещении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в домах мирных жителей. Об этом в среду заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"Мы неоднократно сообщали, что украинские силовики занимают дома мирных жителей, а также оборудуют позиции в жилых районах. Визит президента Украины Зеленского в Станицу Луганскую еще раз подтвердил эти факты", - сказал он на брифинге в агентстве Луганскинформцентр.

"По информации украинских СМИ, военнослужащие ВСУ, не скрывая, демонстрируют условия проживания в одном из частных домов, занятых ими, - отметил офицер пресс-службы. - Примечательно, что данный факт ничуть не смутил новоизбранного президента".

Филипоненко подчеркнул, что "с приходом к власти Зеленского ситуация у линии соприкосновения не меняется в лучшую сторону". "Украинские силовики продолжают стягивать вооружение и технику к линии соприкосновения, ежедневно фиксируются нарушения режима прекращения огня", - констатировал представитель оборонного ведомства.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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