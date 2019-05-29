В ЛНР заявили, что поездка Зеленского в Донбасс подтвердила размещение ВСУ в жилых домах

ЛУГАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Станицу Луганскую подтвердила информацию о размещении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в домах мирных жителей. Об этом в среду заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"Мы неоднократно сообщали, что украинские силовики занимают дома мирных жителей, а также оборудуют позиции в жилых районах. Визит президента Украины Зеленского в Станицу Луганскую еще раз подтвердил эти факты", - сказал он на брифинге в агентстве Луганскинформцентр.

"По информации украинских СМИ, военнослужащие ВСУ, не скрывая, демонстрируют условия проживания в одном из частных домов, занятых ими, - отметил офицер пресс-службы. - Примечательно, что данный факт ничуть не смутил новоизбранного президента".

Филипоненко подчеркнул, что "с приходом к власти Зеленского ситуация у линии соприкосновения не меняется в лучшую сторону". "Украинские силовики продолжают стягивать вооружение и технику к линии соприкосновения, ежедневно фиксируются нарушения режима прекращения огня", - констатировал представитель оборонного ведомства.