Прокуратура Косова потребует возбуждения дела против российского дипломата

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Прокуратура непризнанной республики Косово намерена потребовать снятия иммунитета с российского дипломата, сотрудника миссии ООН и возбуждения против него уголовного дела. Об этом заявил в среду главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила.

"Официально потребую от специального представителя генсека ООН в Косово Захира Танина, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет с целью возбуждения против него уголовного дела", - цитирует слова прокурора косовское издание Insajderi.

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых также россиянин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Сейчас дипломат освобожден и находится в больнице Косовска-Митровицы.

Специальный представитель генерального секретаря и глава Миссии ООН в Косове Захир Танин призвал к немедленному освобождению сотрудников ООН, добавив, что "любой ущерб персоналу ООН будет встречен самой высокой степенью дипломатических и международно-правовых мер".