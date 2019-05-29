Партия Саакашвили заявила о решении участвовать в выборах в Раду

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Партия экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили "Движение новых сил" приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля. Об этом в среду заявил один из ее лидеров, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

"Да, мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сообщил он в интервью, обнародованном на YouTube-канале украинского издания "Апостроф".

Для участия в избирательной кампании, добавил Сакварелидзе, Саакашвили необходимо прибыть на Украину. "Участие в выборах сегодня - это не то что наше желание, это обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов", - пояснил он.

Накануне Михаилу Саакашвили указом президента Украины Владимира Зеленского было возвращено украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что прибудет в Киев в 17:15 в среду.