Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Толпа протестующих ворвалась в здание Львовского городского совета, взломав входные двери. Об этом со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает издание "Апостроф".

По данным местных СМИ, в здание ворвались участники акции, которые 28 мая перед горсоветом установили палаточный городок с требованием отправить в отставку мэра Львова Андрея Садового. На запрос корреспондента ТАСС в ГСЧС события комментировать отказались.

Во Львовском городском совете заявили, что во время нападения пострадали его работники. "К одной из коллег приехала скорая. Не знаю, госпитализировали ли ее, но была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По словам директора одного из департаментов городского совета Евгения Бойко, целью нападавших была дестабилизация ситуации в городе. Он добавил, что нападение не повлияло на работу коммунальных служб, которые продолжают функционировать в штатном режиме.