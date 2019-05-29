В Еврокомиссии заявили, что переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Турция по-прежнему отдаляется от Евросоюза, в связи с чем переговоры о вступлении страны в состав сообщества зашли в тупик. Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии о политике расширения ЕС.

"Турция продолжила отходить от Евросоюза, серьезно отступив в области верховенства закона и основных прав и ослабив баланс в политической системе из-за вступления в силу конституционной поправки", - отметила Еврокомиссия, подчеркнув, что "переговоры о вступлении Турции, следовательно, фактически зашли в тупик". "И никакие дальнейшие главы [переговорного процесса] не могут рассматриваться для открытия или закрытия", - заявляется в отчете.

При этом ЕК отмечает, что "Турция является ключевым партнером ЕС и страной - кандидатом" на вступление в состав сообщества. "Диалог и сотрудничество, в том числе на высшем уровне, в основных областях, представляющих общий интерес, продолжаются, в том числе в сфере миграции и поддержки беженцев", - добавила ЕК.

Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктам (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.