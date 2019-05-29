Саакашвили заявил, что опасается строить политическую карьеру на Украине

ВАРШАВА, 29 мая. /ТАСС/. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не намерен строить на Украине политическую карьеру, так как, по его мнению, "это плохо заканчивается".

"Я очень осторожно отношусь ко всем должностям, всем предложениям, - сказал он в среду в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена перед вылетом в Киев. - У меня нет никаких карьеристских целей в жизни". Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась на Украине", - добавил политик. "Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут где-то или кому-то полезны, то я буду это делать", - подчеркнул он.

"Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию, потому что это плохо заканчивается. Я на себе это испытал", - констатировал Саакашвили. "У меня сейчас нет конкретных планов. Я буду терпеливо изучать ситуацию, - добавил он. - Я открыт для того, чтобы помочь, но карьеру сейчас я делать точно не хочу".

По его словам, на Украине первым делом он намерен встретиться с друзьями и соратниками, провести время с семьей. Отвечая на вопрос о встрече с новым президентом Владимиром Зеленским, Саакашвили указал, что "это зависит от главы государства, у которого не так много времени".

В то же время один из лидеров партии "Движение новых сил", возглавляемой Саакашвили, Давид Сакварелидзе заявил ранее сегодня о решении партии участвовать в досрочных выборах в Раду, которые состоятся 21 июля. Для участия в избирательной кампании, добавил Сакварелидзе, Саакашвили необходимо прибыть на Украину.

В среду указом президента Зеленского Саакашвили было возвращено украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что прибудет в Киев в 17:15 в среду.