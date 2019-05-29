Эксперт: сохранение санкций СБ ООН в 2019 году приведет к падению ВВП КНДР на 10%

СОГВИПХО /Республика Корея/, 29 мая. /ТАСС/. ВВП КНДР сократится в 2019 году на 10% при условии сохранения действующих в ее отношении международных санкций. Об этом заявил на проходящем в Республике Корея Чеджудосском форуме за мир и процветание профессор Сеульского национального университета, специалист по экономике КНДР Ким Бён Ён.

По его словам, введенные Совбезом ООН во второй половине 2017 года ограничительные меры оказали мощнейшее давление не только на торговлю КНДР с другими странами, но и на все отрасли народного хозяйства. В 2018 году импорт сократился на 90%, а экспорт - на 40%, отметил эксперт. На этом фоне в стране фиксируется сокращение потребления и рост цен.

"Если санкции сохранятся в нынешнем объеме, в 2019 году ВВП КНДР сократится примерно на 10% или на $4-5 млрд", - подчеркнул Ким Бён Ён. КНДР никогда не публиковала в открытых источниках данных о своем ВВП, но по оценкам зарубежных аналитиков его объем составляет около $40 млрд.

Согласно прогнозу, эта тенденция продолжится, уже к 2021 году КНДР грозит полное прекращение внешней торговли. "Поэтому эффект от санкций получился мощный, и перспектива их снятия - хороший повод для Пхеньяна вернуться за стол переговоров по ракетно-ядерной программе", - считает эксперт.

По его оценке, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын "совершенно точно" ощущает нарастающее недовольство граждан страны, уровень жизни которых постоянно рос с 2012-го по 2017 год, а после введения санкций начал падать. Ученый отметил, что лидер КНДР вынужден считаться с мнением населения, поскольку с момента прихода к власти сделал ставку на экономическое развитие.

"Возможно, что Ким Чен Ын согласится на переговоры до начала в стране голода и выдвинет хорошее предложение, которое примут США и международное сообщество", - сказал профессор.

Ким Бён Ён полагает, что в случае возвращения Пхеньяна за стол переговоров оптимальным решением станет поэтапная денуклеаризация. "Первым шагом может стать демонтаж ядерного комплекса в Йонбёне, а ответом на него - возобновление работы Кэсонского технопарка, туристических поездок южнокорейцев на курорт Кымгансан, других проектов с участием южнокорейского бизнеса", - считает эксперт.