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Зеленский вылетел на шахту "Лесная" во Львовской области

В результате обрушения породы там погибли два горняка

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область, чтобы посетить шахту "Лесная", где в среду под завалами погибли два горняка.

"Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область. Глава государства посетит шахту "Лесная" в Сокольском районе, где произошел обвал породы", - сообщили УНН в пресс-службе президента.

Ранее сообщалось, что ночью на шахте "Лесная" произошло обрушение породы. В результате под завалами оказались двое шахтеров, они погибли. Тела подняты на поверхность. Ведется следствие.

По данным лидера Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, всего в шахте находятся 69 горняков, из них на аварийном участке - 21. Шахта продолжает работать в штатном режиме.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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