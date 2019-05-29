Контактная группа по Венесуэле и Группа Лимы проведут 3 июня министерскую встречу

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Международная контактная группа и Группы Лимы по урегулированию кризиса в Венесуэле проведут 3 июня в Нью-Йорке министерскую встречу. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

"От имени Международной контактной группы верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини вместе с министрами иностранных дел Португалии и Уругвая встретятся на следующей неделе с министрами иностранных дел Канады, Чили и Перу от Группы Лимы, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Встреча состоится в Нью-Йорке 3 июня 2019 года", - отмечается в нем.