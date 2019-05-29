Украинская певица Оля Полякова анонсировала создание женской партии

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Украинская певица Оля Полякова объявила о намерении создать еще одну политическую партию на Украине, но сообщила, что не собирается принимать участие в предстоящих 21 июля внеочередных парламентских выборах.

"Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, про которого я ничего не знаю, - заявила артистка на Форуме женского партнерства в среду. - Поэтому я официально заявляю: я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины".

В то же время певица подчеркнула, что пока не намерена бороться за депутатские мандаты. "Во избежание манипуляций говорю сразу - партия не будет принимать участие на выборах 21 июля. Тем не менее я создаю ее именно сейчас, потому что именно сейчас общество готово менять систему", - пояснила она.

Полякова отметила, что ее партия нужна, чтобы показать важную роль женщин в обществе.

"Наши женщины - вот, кто соль нашей страны, - подчеркнула она. - Женщины часто зарабатывают сами, и круто причем, обслуживают семью, делают 100 дел одновременно, думают о своей красоте, тянут детей и каждый день сталкиваются с гендерным шовинизмом в нашем обществе, которое держится на наших плечах". Поэтому, уверена Полякова, "сегодня как никогда Украине нужен женский взгляд, женский ум и женский подход".

Ранее другой украинский певец, лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил о создании партии "Голос" и намерении участвовать в выборах в Верховную раду. О своих политических амбициях сообщили еще несколько украинских эстрадных исполнителей.