Полиция взяла под контроль ситуацию после драки в горсовете Львова

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Львова после беспорядков, которые произошли в среду в здании городского совета и на прилегающей к нему площади, находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию в данном районе. Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Львовской области.

"На месте работает следственно-оперативная группа Галицкого района. Пока ситуация под контролем, повреждено только некоторое имущество, люди не пострадали", - цитирует сообщение полиции "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".

"Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации, а также привлечения к ответственности причастных лиц", - говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Ранее в среду толпа протестующих, которые добиваются отставки мэра города Андрея Садового, ворвалась в здание Львовского городского совета, взломав входные двери. Как сообщали в горсовета, нападавшие облили его работников неизвестным веществом, вероятно, краской. В результате несколько человек получили ожоги глаз.

По словам директора одного из департаментов городского совета Евгения Бойко, целью нападавших была дестабилизация ситуации в городе. Он добавил, что происшествие не повлияло на работу коммунальных служб, которые продолжают функционировать в штатном режиме.