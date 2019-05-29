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В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Гройсмана

Ранее о решении подать в отставку объявил сам украинский премьер

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте Рады.

"Принять отставку премьер-министра Украины Гройсмана Владимира Борисовича", - говорится в проекте постановления.

Проект был зарегистрирован председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем. Ранее комитет рассмотрел заявление Гройсмана об отставке и единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать Раде отправить в отставку премьера.

20 мая Гройсман объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета министров. Он принял это решение после того, как, вступая в должность, президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады и предложил кабинету министров уйти в отставку.

Теги
УкраинаГройсман, Владимир Борисович
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