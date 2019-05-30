Летчики ВМС США рассказали о встречах с НЛО. Стоит ли относиться к этому серьезно?

Что ж... да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да

В США снова заговорили об НЛО. Поводом для этого стала заметка в The New York Times, в которой пилоты ВМС США рассказывают о том, как регулярно сталкивались с неопознанными летающими объектами и даже сумели поймать их на камеру. Какой информацией поделились пилоты, как ее можно объяснить и занимаются ли США поиском инопланетян? Американские пилоты видели НЛО "почти ежедневно" По данным The New York Times, с 2014 по 2015 год пилоты ВМС США постоянно встречались с загадочными объектами, парящими в небе. Один из них был в форме "волчка, который двигался против направления ветра". Другой — "сферы, заключенной в куб". А до этого в небе видели что-то, напоминающее "гигантский Tic-Tac". Первые отчеты об НЛО начали поступать летом 2014-го, когда пилоты эскадрильи VFA-11 ("Красные потрошители") проводили тренировочные маневры между Вирджинией и Флоридой. Объекты находились на высоте 30 тыс. футов (9,1 км) в небе и двигались со скоростью, близкой к сверхзвуковой. Один из пилотов даже якобы чуть не столкнулся с НЛО и был вынужден составить официальный отчет о происшествии. В какой-то момент неопознанные летающие объекты стали встречаться в небе так часто, что Пентагон выпустил новые правила, регламентирующие сбор и анализ информации о "необъяснимых воздушных явлениях". Еще 12 марта Пентагон рассекретил видеозапись неопознанного летающего объекта, сделанную пилотом ВМС США в 2015 году над тихоокеанским побережьем. На ней видна небольшая белая точка нечетких очертаний, которую аппаратура самолета фиксировала на протяжении нескольких секунд.

"Wow, what is that, man?" Newly-released DoD video purportedly shows Navy pilot's encounter with UFO. https://t.co/ZvZpUZBNVu pic.twitter.com/8Qqdsw1vFl — ABC News (@ABC) March 12, 2018

За кадром слышен голос пилота: "Вау, что это, чувак? Смотри, как оно летит!" В репортаже не указывалось, на какой высоте наблюдалось НЛО и на каком расстоянии этот объект находился от самолета ВМС США. Всему этому можно найти рациональное объяснение Пентагон не комментирует, что именно видели в небе пилоты (хотя представитель ВМС США уточнил, что некоторые из объектов могли быть просто незарегистрированными беспилотниками). Ни один из пилотов или представителей Минобороны, беседовавших с NYT, не утверждал, что эти объекты непременно имели космическое происхождение. Трое пилотов говорили с NYT на условиях анонимности, двое назвали свои имена — Райан Грэйвз и Дэнни Аккойн. Грейвз признался журналистам, что не может объяснить увиденное. По словам астрофизика из Гарварда Леона Голуба, вероятность внеземного происхождения этих объектов "настолько маловероятна, что она конкурирует со многими другими маловероятными, но более приземленными объяснениями". Среди последних — программные ошибки в системе обработки изображений, атмосферные эффекты и отражения, а также "неврологическая перегрузка во время высокоскоростного полета". Также обращает на себя внимание тот факт, что НЛО стали замечать сразу после того, как истребители-бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet получили новые радары на замену старым, произведенным еще в 1980-х годах. Пилот Аккойн утверждал, что после попадания первого НЛО на радар он приблизился к нему, держа самолет на расстоянии 1 тыс. футов (305 метров) под этим объектом, но не мог рассмотреть его через камеру шлема. В другой раз он уловил НЛО с помощью инфракрасной камеры, но, опять же, не увидел его своими глазами. Как бы то ни было, журналисты призывают относиться к публикации NYT серьезно. Политолог Дэниел Дрезнер в своей колонке в The Washington Post пишет, что пора бы уже признать существование НЛО, а потом уже разбираться, имеют ли эти объекты инопланетное происхождение. Программа по изучению НЛО уже действовала в США. Но нужна она была не для поиска инопланетян Инициатором программы выступил бывший глава фракции демократов в американском Сенате Гэри Рид. Как выяснили журналисты, именно он добился выделения на нее средств из бюджета в 2009 году при поддержке некоторых своих коллег. К этому сенатора подтолкнул его давний друг, крупный предприниматель Боб Бигелоу, владелец аэрокосмической компании Bigelow Aerospace, которая выполняет функции государственного подрядчика. В прошлом Бигелоу активно спонсировал проводимые Ридом предвыборные кампании. Он же является давним поклонником теорий о том, что Землю часто посещают представители инопланетных цивилизаций.

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