ЦИК Украины зарегистрировал первого кандидата в депутаты Верховной рады

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата в депутаты Верховной рады, который как самовыдвиженец примет участие в выборах 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба комиссии в среду по итогам своего заседания.

"В комиссию поступило заявление гражданина Украины о самовыдвижении вместе с другими документами для регистрации его кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Рассмотрев указанные документы и установив их соответствие требованиям избирательного закона, комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе №214 (Днепровский район Киева - прим. ТАСС) в порядке самовыдвижения, Пригладя Владимира Викторовича", - проинформировала пресс-служба.

На заседании ЦИК также предоставила разрешение ряду организаций иметь официальных наблюдателей во время парламентских выборов.

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.