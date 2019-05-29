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В США считают, что Китай может увеличить ядерный арсенал вдвое за ближайшие 10 лет

Как отметил представитель Минобороны США Роберт Эшли, в 2018 году Китай провел больше запусков баллистических ракет, чем все остальные страны мира вместе взятые

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Китай в ближайшие 10 лет увеличит по меньшей мере в два раза свой ядерный арсенал. Об этом заявил в среду директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Роберт Эшли, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"За следующие 10 лет Китай, скорее всего, увеличит по меньшей мере в два раза свой ядерный арсенал. Сейчас идет самое быстрое увеличение и диверсификация ядерного арсенала в истории Китая. В прошлом году Китай провел больше запусков баллистических ракет в учебных и испытательных целях, чем все остальные страны мира вместе взятые", - сказал он.

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