Эксперт назвал контрпродуктивным отказ США от поэтапного решения ядерной проблемы КНДР

СОГВИПХО, 29 мая. /ТАСС/. США следует изменить подход в проблеме денуклеаризации КНДР, прекратив требовать от Пхеньяна полного и безоговорочного разоружения до отмены санкций Совбеза ООН. Об этом заявил на проходящем в Республике Корея Чеджудосском форуме за мир и процветание бывший глава делегации США на переговорах с Северной Кореей Роберт Галуччи.

"Президент США Дональд Трамп должен поменять подход и не требовать от северокорейцев отдать все, при этом сохраняя в полном объеме действующие сейчас санкции. Это не только контрпродуктивно, но и просто оскорбительно по отношению к Пхеньяну", - подчеркнул бывший дипломат.

Галуччи отметил, что наилучшим стимулом для отказа Северной Кореи от ядерного оружия стала бы нормализация отношений с Вашингтоном, однако этому препятствует ряд факторов. "Дело в том, что США не могут иметь хорошие отношения со странами, где систематически нарушаются права человека и где нет верховенства закона", - сказал эксперт.

Поэтому, отметил он, КНДР "необходимо для начала подтянуть ситуацию с правами человека до приемлемого уровня" и трансформировать политическую систему. "Мы не ожидаем, что Северная Корея станет джефферсоновской демократией, но она должна предпринять определенные шаги", - подчеркнул Галуччи.

По его словам, Вашингтон "вполне бы устроила трансформация КНДР в авторитарное государство, занимающее разумное место в мировом сообществе". "В таком случае северокорейской элите не пришлось бы опасаться попыток смены режима извне, и автоматически отпала бы нужда в ядерном арсенале", - добавил он.

При этом экс-дипломат выступил против увязывания вопроса о правах человека в Северной Корее с ракетно-ядерной проблемой. "Не думаю, что это хорошая идея, и вряд ли это будет продуктивно", - полагает Галуччи.