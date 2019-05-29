В Пентагоне не исключают, что Россия проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. США считают, что Россия, возможно, проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. С таким утверждением выступил в среду на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли. По его версии, шаги России в данной сфере могут являться нарушением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Я бы сказал, что, по нашему мнению, у них [россиян] есть потенциал, позволяющий делать это, если судить по тому, как устроены [соответствующие объекты]", - заявил глава американской военной разведки, комментируя вопрос о якобы предпринимаемых Москвой действиях, идущих вразрез с ДВЗЯИ.

При этом Эшли ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, полагают ли Соединенные Штаты, что Россия действительно проводит такие испытания. "Должен сказать, что, по моему мнению, у них [россиян] есть потенциал, позволяющий делать это", - сказал военачальник.