Помпео во время поездки в Европу обсудит Украину, "Северный поток - 2", Huawei

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во время своей поездки в Европу в конце мая - начале июня собирается обсудить ситуацию вокруг Украины и ее нового президента, строительство трубопровода "Северный поток - 2", обеспокоенность США в связи с деятельностью китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. Об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента высокого ранга журналистам во время телефонного брифинга.

Среди тем, которые госсекретарь поднимет во время визита в ФРГ, Швейцарию, Нидерланды и Великобританию, дипломат выделил "Северный поток - 2", торговлю, контроль над вооружениями, итоги визита Помпео в Россию, ситуацию вокруг Украины. "Украина начинает все с чистого листа с новым президентом, у них пройдут [парламентские] выборы. Я считаю, что они [Помпео и его собеседники в Европе] будут заинтересованы в обмене информацией по этому вопросу. "Северный поток - 2", который связан с обеспечением энергетической безопасности Европы, проблема контроля над вооружениями, представляющая взаимный интерес для нас, а также недавний визит госсекретаря в Россию и его встреча с президентом [Владимиром] Путиным и главой МИД [Сергеем] Лавровым", - перечислил представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что обеспокоенность Вашингтона в связи с Huawei будет, в частности, подниматься на переговорах Помпео с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. "Лидерство Германии имеет важное значение в ряде сфер, а именно в [вопросе сетей] 5G. Госсекретарь вновь заявит о том, что безопасность телекоммуникационных сетей наших союзников имеет прямое отношение к нашей общей национальной безопасности", - сказал дипломат. По его словам, шеф американской дипломатии в очередной раз поднимет вопрос о необходимости увеличить военные расходы в рамках договоренностей по НАТО, ситуацию вокруг Западных Балкан, а также Ирана.

О поездке

Предстоящая зарубежная поездка главы американского внешнеполитического ведомства состоится в период с 30 мая по 5 июня. Изначально визит шефа американской дипломатии в Берлин намечался на 7 мая, но Помпео в последний момент отменил его и отправился на переговоры в Багдад в связи с резкой эскалацией напряженности между США и Ираном. Речь идет о первом визите Помпео в качестве госсекретаря США в Германию.

Из ФРГ госсекретарь США поедет в Швейцарию, где проведет встречи с руководством этой страны и Всемирной организации здравоохранения.

Затем он вылетит в Нидерланды для участия в двусторонних переговорах, а также международном совещании, призванном содействовать поощрению частной предпринимательской деятельности в мире.

Наконец, заключительным пунктом турне Помпео станет Соединенное Королевство. Госсекретарь будет сопровождать президента США Дональда Трампа, который нанесет государственный визит в Великобританию.