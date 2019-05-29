Париж и Берлин выступили за продолжение переговоров в нормандском формате

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Франция и Германия решительно выступают за урегулирование конфликта на востоке Украины в нормандском формате. Об этом говорится в заявлении французского МИД в ответ на запрос корреспондента ТАСС в связи с назначенной на 30 мая поездкой в Киев министров Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса.

"Франция и Германия решительно выступают за разрешение конфликта на востоке Украины в так называемом нормандском формате", - говорится в коммюнике МИД страны. В нем отмечается, что встреча глав МИД Франции и Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским создаст возможность подтвердить свою готовность для нового импульса в переговорном процессе.

"Франция и Германия напомнят президенту Зеленскому о своей приверженности процессу реформ, и их необратимости в свете сильных ожиданий, которые высказывают на этот счет граждане Украины", - отмечается в заявлении.

"Этот визит позволит выразить постоянную поддержку Франции и Германии Украине в это важное время", - указано в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "за этим визитом последует двусторонняя часть 31 мая, в ходе которой Жан-Ив Ле Дриан обсудит с украинскими властями пути расширения двусторонних связей". Как подчеркивается в коммюнике, министр посетит выпускной в одной из школ Киева. Ле Дриан также встретится с представителями французских компаний для обсуждения их проектов на Украине.

В сообщении МИД подчеркивается, что с 2016 года торгово-экономические связи двух стран усилились. "Франция остается первым иностранным работодателем на Украине с почти 160 компаниями", - обратили внимание в МИД.