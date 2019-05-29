Большинство граждан ФРГ считает, что Крамп-Карренбауэр не подходит на должность канцлера

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Большинство граждан Германии считает, что председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не годится для должности канцлера ФРГ. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного телеканалами RTL и N-TV.

Согласно результатам исследования, 70% респондентов полагают, что лидер ХДС не готова стать преемницей Ангелы Меркель. Лишь 19% считают, что у нее "достаточно способностей для того, чтобы занять пост канцлера". В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек, он проводился 27-28 мая.

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Меркель разочарована Крамп-Карренбауэр и считает, что последняя не подходит на должность канцлера. По данным агентства, к таким выводам глава правительства пришла после того, как консервативный блок ХДС/ХСС показал крайне низкие результаты на выборах в минувшее воскресенье. Согласно предварительным результатам, блок набрал около 28% голосов на выборах в Европарламент, что на семь процентных пунктов ниже, чем в 2014 году, и показал самые низкие результаты за историю своего участия в общефедеральных выборах.

Как указали источники Bloomberg, низкий рейтинг ХДС при руководстве Крамп-Карренбауэр укрепил решимость Меркель в том, что она должна оставаться на посту канцлера весь легислатурный период до 2021 года.

В то же время сама Меркель во вторник в Брюсселе опровергла информацию агентства, назвав ее вздором.