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Кризис на Украине

Сотни человек с флагами Украины и Грузии прибыли в аэропорт Борисполь встречать Саакашвили

Возле аэропорта находится много автомобилей с грузинскими номерами, на стеклах машин размещены портреты политика

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Сотни человек с украинскими и грузинскими флагами собрались в аэропорту Борисполь, куда в среду должен прилететь из Варшавы экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, возле аэропорта находится много автомобилей с грузинскими номерами. На стеклах машин размещены портреты Саакашвили. Заметны и плакаты с надписями "Движение новых сил". Это название носит партия, лидером которой является Саакашвили. Возле входа в аэропорт выстроилась длинная очередь желающих войти в зал, чтобы лично встретить политика.

Каждого входящего в зал аэропорта тщательно проверяют. Исключение сделали для большой группы грузин, которых провела внутрь охрана аэропорта.

Десятки журналистов и видеокамер практически перекрыли выход из зоны таможенного контроля, откуда вскоре должен появиться Саакашвили.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области украинское гражданство. Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства и сообщил, что в среду возвращается на Украину.

Теги
УкраинаГрузияКризис на УкраинеСаакашвили, Михаил Николаевич
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