Трамп примет решение о продлении договора СНВ-3 в 2020 году

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет решение о том, будут ли США продлевать действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в 2020 году. Об этом заявил в среду специальный помощник президента США Тим Моррисон на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"СНВ-3 - это вопрос, решение по которому президент примет в определенный момент в следующем году", - сказал он.

"Я не буду делать предположений по поводу того, какое решение примет президент", - отметил также Моррисон. "Договор остается в силе до 2021 года, президент считает, что у нас есть время для того, чтобы добиться более эффективного режима контроля над вооружениями", - добавил помощник американского лидера.

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

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