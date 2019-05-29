Додон пообещал распустить парламент, если не будет поддержан курс на сближение с Россией

УФА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности распустить парламент республики в целях формирования в стране правительства, поддерживающего курс на сближение с Россией.

"У нас есть надежда, что после парламентских выборов, которые состоялись три месяца назад в Молдавии, мы сможем в течение следующих 10 дней сформировать какое-то правительство, но там веское слово президента - которое будет ориентировано на конструктивную работу и стратегическое партнерство с Россией, - сообщил Додон в среду на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым в Уфе. - Если нам не удастся сформировать такое правительство, которое будет поддерживать президента и в этом вопросе тоже, то мы распустим парламент, пойдем на досрочные парламентские выборы и по результатам уже этих досрочных [выборов] к концу года, я уверен, будет такое правительство, которое согласится с работой на уровне стратегического партнерства с Российской Федерацией".

Президент отметил, что отсутствие сотрудничества с Россией на уровне парламента и правительства Молдавия компенсировала встречами президентов стран и контактами на уровне регионов. "За это время мы подписали около десятка соглашений о сотрудничестве на уровне регионов", - отметил Додон.

В столице Башкирии также было подписано соглашение о сотрудничестве между Гагаузией и Уфой, а также еще несколькими муниципалитетами.

Сегодняшний кабинет в Молдавии сформирован проевропейской Демократической партией Молдовы, которая игнорирует процессы евразийской интеграции. Формирование нового правительства затягивается из-за парламентского кризиса в Молдавии, где новоизбранные депутаты не могут сформировать парламентское большинство.

Равенство участников ЕАЭС

Равноправие всех участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без учета экономических и других параметров интересно для Молдавии, в ЕС же другая ситуация, заявил Додон.

"Что важно в этом союзе [Евразийский экономический союз]: здесь все, вне зависимости от масштаба экономики и населения, все имеют равные права и голоса. В Европейском союзе по-другому - в зависимости от объема экономики там прав больше <…> Конечно, это очень важно и интересно для таких стран, как Молдова. Уверен, что мы будем идти дальше", - сказал он.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2018 году Молдавия получила статус наблюдателя при ЕАЭС, что, по словам Додона, позволило республике участвовать во многих мероприятиях союза.

Как показал опрос, проведенный в мае Ассоциацией социологов и демографов Молдавии, в случае проведения референдума 39,1% жителей Молдавии поддержали бы вступление страны в ЕАЭС, за членство в ЕС высказалось бы 37,5%.