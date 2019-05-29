Саакашвили вернулся на Украину

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, которому накануне было возвращено гражданство Украины, в среду вернулся в Киев.

Он прилетел рейсом из Варшавы, куда был депортирован в феврале 2018 года в связи с лишением гражданства президентом страны Петром Порошенко, передает корреспондент ТАСС из киевского международного аэропорта Борисполь.

В ожидании Саакашвили в аэропорту собрались сотни человек с грузинскими и украинскими флагами и десятки журналистов с видеокамерами. Звучит музыка, собравшиеся несколько раз пропели гимн Украины. Встречающие приготовили каравай для встречи.

Возле аэропорта множество машин, на стеклах машин размещены портреты экс-губернатора. Заметны и плакаты с надписями "Движение новых сил". Это название носит партия, лидером которой является Саакашвили. Возле входа в аэропорт выстроилась длинная очередь желающих войти в зал, чтобы лично встретить политика.

Каждого входящего в зал аэропорта тщательно проверяют. Исключение сделали для большой группы грузин, которых провела внутрь охрана аэропорта.

21 мая, на следующий день после вступления Владимира Зеленского в должность президента, Саакашвили откликнулся на прозвучавший в инаугурационной речи призыв к украинцам возвращаться на родину и попросил восстановить ему украинское гражданство. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области украинское гражданство. Саакашвили, комментируя это решение, поблагодарил Зеленского и сообщил, что в среду возвращается на Украину. Он заявил, что не имеет "личных политических амбиций", и призвал всех поддержать реформы Зеленского, обещая "консультировать новый политический класс, который сейчас формируется на Украине".