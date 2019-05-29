МИД Франции выразил обеспокоенность наступательными действиями в Идлибе

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Франция озабочена проведением наступательных операций в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Франции на брифинге.

"Франция выразила глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся наступлением в провинции Идлиб и усилением ударов, которые наносятся в том числе по гражданской и медицинской инфраструктуре", - сказал он. Представитель МИД напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "призвали Россию выполнить свои обязательства по поддержанию прекращения огня".

"Продолжение военных действий подрывает поиск надежного и согласованного политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - указал представитель МИД. "Франция будет по-прежнему мобилизована в рамках Совета Безопасности для поддержки деэскалации на северо-западе Сирии и обеспечения защиты гражданского населения", - подчеркнул он.

Ситуация в районе сирийского Идлиба обострилась в начале мая, с 21 мая боевики ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции правительственных войск. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуд. Кроме того, террористы стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим, эти атаки успешно отражаются дежурными силами ПВО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что воздушно-космические силы России осуществляют в Сирии удары исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов.