На Украине прекратили сборку БТР-4

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Украинское государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" приостановило работу цеха сборки корпусов для бронетранспортеров БТР-4. Об этом в среду сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром".

"Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

Как указали в "Укроборонпроме", данная ситуация сложилась из-за расхождения норм стандартизации брони. Документы военного ведомства страны, которые регулирую данные аспекты, на предприятии назвали "архаичными", а признание непригодными к использованию продукции стран ЕС и НАТО - абсурдом. "Укроборонпром" подчеркивает, что недопущение в производство европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера концерна, а также в частных компаниях", - отметили в компании.

В 2017 году данные боевые машины оказались в центре международного скандала, так как из поставленных в Ирак 88 единиц смогли завестись только 56, а тронуться с места - лишь 34. Тогда же инспекторы от "Харьковского конструкторского бюро машиностроения" зафиксировали дефекты в работе четырех прицелов, восьми панорамных устройств, десяти блоков системы управления огнем, также неисправными признали шесть пушек, восемь пулеметов и 11 автоматических гранатометов на машинах.

В конце апреля этого года Корпус морской пехоты Индонезии отказался от бронемашин украинского производства. Речь шла о возможной закупке около 50 единиц БТР-4. Они не устроили заказчика по показателям мореходности, надежности ходовой части и огневым качествам боевого модуля.